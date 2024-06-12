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Haberler Yaşam İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası (PYBS) ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 16:41

İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası (PYBS) ne zaman hesaplara yatacak?

Haziran ayı PYBS ödemeleri ile ilgili araştırmaları sürüyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her ay düzenli olarak 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yatırılıyor. İOKBS sınavında dereceye giren öğrencilere yapılan destekle öğrencilerin eğitimi destekleniyor. Peki, Haziran 2024 İOKBS yattı mı? İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar?

İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası PYBS ne zaman hesaplara yatacak?

İOKBS Haziran 2024 bursluluk parası araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için destek ödemesi yapılıyor. 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yapılan burs ödemeleri öğrencilere yatırılıyor. Peki İOKBS 2024 ödemesi ne zaman yapılacak?

İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası PYBS ne zaman hesaplara yatacak?

HAZİRAN AYI İOKBS BURS PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yapılan destek İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

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İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası PYBS ne zaman hesaplara yatacak?

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası PYBS ne zaman hesaplara yatacak?

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası PYBS ne zaman hesaplara yatacak?

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İOKBS bursluluk ücreti memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Bursluluk parası son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.
Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.

Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.

Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL'ye yükselecek.

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