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İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası (PYBS) ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
16:41
İOKBS Haziran 2024 burs tarihleri: Haziran ayı bursluluk parası (PYBS) ne zaman hesaplara yatacak?
Haziran ayı PYBS ödemeleri ile ilgili araştırmaları sürüyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her ay düzenli olarak 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yatırılıyor. İOKBS sınavında dereceye giren öğrencilere yapılan destekle öğrencilerin eğitimi destekleniyor. Peki, Haziran 2024 İOKBS yattı mı? İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar?