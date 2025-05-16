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Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 16:51

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İOKBS sınav sonuçları için tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneldi. 27 Nisan Pazar günü yapılan sınava Türkiye genelinden 1 milyondan fazla öğrenci katıldı ve şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar MEB'in resmi web sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, "İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB ile bursluluk sınavı sonuçları 2025 sorgulama ekranı.

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. 27 Nisan'da gerçekleştirilen sınava, 5, 6, 7, 8. sınıfların yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılım sağladı. Sınav sonuçları Mayıs ayı içerisinde MEB tarafından erişime açılacak. Peki; İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 bursluluk sınavı sonuç ekranı.

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.