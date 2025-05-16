Haberler
Yaşam
İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
16:51
İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İOKBS sınav sonuçları için tüm dikkatler Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneldi. 27 Nisan Pazar günü yapılan sınava Türkiye genelinden 1 milyondan fazla öğrenci katıldı ve şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar MEB'in resmi web sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, "İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB ile bursluluk sınavı sonuçları 2025 sorgulama ekranı.