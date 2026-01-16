Haberler
İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:05
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için takvimi duyurdu! İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sınavın bu yıl yapılacağı tarih netleşti. İşte 2026 İOKBS sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin son durum.