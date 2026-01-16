Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 15:05

İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için takvimi duyurdu! İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sınavın bu yıl yapılacağı tarih netleşti. İşte 2026 İOKBS sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin son durum.

  • ABONE OL
İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim döneminde bir defa gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı pek çok velinin gündeminde yer tutuyordu. MEB'in son açıklamasıyla İOKBS sınav tarihi belli olurken İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı bilinmezliğini koruyor.

İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

2026 İOKBS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2026 İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Geçen yıl başvurular 10 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihler için bir duyuru yapılması bekleniyor.

İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2026 MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2026 Bursluluk Sınavı kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak 2025 Bursluluk Sınavı kılavuzundaki başvuru şartlarına ilişkin maddeler şu şekildeydi:

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.