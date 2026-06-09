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iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 ne zaman, hangi modellere gelecek, özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 21:17
iOS 27 özellikleri tanıtıldı! iOS 27 ne zaman, hangi modellere gelecek, özellikleri neler?
Apple'ın WWDC 2026 etkinliğinde görücüye çıkardığı yeni işletim sistemi iOS 27 için geri sayım başladı. Teknoloji devinin yapay zeka odaklı yeni güncellenmiş yazılımı ile bazı eski nesil akıllı telefon modellerine olan desteğini tamamen sonlandırması bekleniyor. Peki, iOS 27 alacak iPhone modelleri neler, belli oldu mu ve güncelleme ne zaman gelecek?