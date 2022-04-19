IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her yıl yeni bir modelini tanıtan Apple 2022 yılında iPhone 14 modelini Dünya ile buluşturacak. Mini modellerin bu defa kaldırılacağı yönündeki haberlerin ardından tanıtım tarihine dair de bilgiler geldi.

Kesin tarih netleşmemiş olsa da iPhone 14 çıkış tarihi Eylül ya da Ekim ayında olacak.