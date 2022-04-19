Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 14 çıkış tarihi belli oldu. İlk fotoğrafların da medyaya sızdığı iPhone 14 modeli, diğer modellerde olduğu gibi pro, max ve pro max seçenekleriyle kullanıcısına sunulacak. Tüm dünyada yanıt arayan ''iPhone 14 ne zaman çıkacak?'' sorusu yanıt buldu. Şimdi kullanıcıların gündeminde iPhone 14 fiyatı ve özellikleri bulunuyor. Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği iPhone 14 özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak? iPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi…