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Haberler Yaşam iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ile fotoğrafı sızdırıldı!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:26

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ile fotoğrafı sızdırıldı!

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 14 çıkış tarihi belli oldu. İlk fotoğrafların da medyaya sızdığı iPhone 14 modeli, diğer modellerde olduğu gibi pro, max ve pro max seçenekleriyle kullanıcısına sunulacak. Tüm dünyada yanıt arayan ''iPhone 14 ne zaman çıkacak?'' sorusu yanıt buldu. Şimdi kullanıcıların gündeminde iPhone 14 fiyatı ve özellikleri bulunuyor. Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği iPhone 14 özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak? iPhone 14 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi…

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ile fotoğrafı sızdırıldı!

Teknoloji tutkunlarının ve Apple kullanıcılarının beklemekten vazgeçmediği iPhone telefonlarının yeni modeli için geri sayım başladı. iPhone 14 çıkış tarihi belli oldu. Yeni modelden ilk fotoğraf sızarken bekleyenlerin gündeminde "iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak?" sorusu var. Fiyat konusunda da belli tahminlerin olduğu Apple yeni modeli iPhone 14 Türkiye fiyatı da merak edilenler arasında. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte detaylar…

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ile fotoğrafı sızdırıldı!

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her yıl yeni bir modelini tanıtan Apple 2022 yılında iPhone 14 modelini Dünya ile buluşturacak. Mini modellerin bu defa kaldırılacağı yönündeki haberlerin ardından tanıtım tarihine dair de bilgiler geldi.

Kesin tarih netleşmemiş olsa da iPhone 14 çıkış tarihi Eylül ya da Ekim ayında olacak.

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iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ile fotoğrafı sızdırıldı!

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 fiyatı henüz netlik kazanmadı ancak diğer modeller baz alındığında ve Apple'dan yeni yıla özel fiyat artışı yapılacağından yeni modelin TL bazında 25 bin liraya yakın olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro Max 256 GB'lık ürününse 33 bin lira üzerinde seyredebilir. Yeni modelin seçenekleri şöyle olacak:

6,1 inç iPhone 14,

6,1 inç iPhone 14 Pro,

6,7 inç iPhone 14 Max ve

6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ile fotoğrafı sızdırıldı!

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple yeni modelinde iPhone 13'e benzer özelliklerin yanı sıra kamera diziliminde genişleme, 48 megapiksel geniş kamera, pro modellerin ön kamerasında çentiğin kalkması gibi özellikler bekleniyor.