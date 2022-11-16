iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Apple kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de IPhone 15'in özellikleri oldu.

Apple, iPhone 15 serisinde Lightning bağlantı noktasını bırakacağını ve USB-C kullanacağını açıkladı.

Öte yandan iPhone 15 özellikleri arasında şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Ayrıca şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otorite kurumları, istenilen özelliğin uygulanmaması durumunda iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılar yapmıştı.