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Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 14:28

iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 modellerini tanıttı. iPhone 14 ailesinde çentik kısmının delikli ekran tasarımına çevrilmesi dikkat çekmişti. Apple, şimdi de 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 modelleri için hazırlıklarına başladı. iPhone 15 serisinde yeni bir tasarıma geçiş yapılacağı iddialarının gündeme gelmesiyle beraber iPhone tutkunları, ''iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler…

iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

iPhone 15, son lansmanın ardından birçok iPhone kullanıcısının heyecanla beklediği cihaz oldu. Son sürümde birçok yeniliğe imza atan Apple, iPhone 15 serisi için kolları sıvadı. iPhone 15 ailesi de son seride olduğu gibi farklı versiyonları ile kullanıcılarla buluşacak. Her yeni seride yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturan Apple, iPhone 15 ile kuralları yeniden yazacak. Bu noktada Apple kullanıcıları, şimdiden iPhone 15 özellikleri ve fiyatı ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir? İşte, iPhone 15 ile ilgili merak edilenler…

iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diğer serilerde olduğu gibi Apple iPhone 15 de farklı versiyonlar ile iPhone kullanıcılarıyla buluşmuş olacak.

Apple, genellikle lansman etkinliklerini eylül ayında gerçekleştiriyor. Bu bilgi göz önünüde bulundurulduğunda iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 olacak.

iPhone 15 özellikleri ve tasarımı ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların gerçekliği de Eylül 2023 tarihinde yapılacak lansman ile kesinlik kazanacak.

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iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Apple kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de IPhone 15'in özellikleri oldu.

Apple, iPhone 15 serisinde Lightning bağlantı noktasını bırakacağını ve USB-C kullanacağını açıkladı.

Öte yandan iPhone 15 özellikleri arasında şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Ayrıca şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otorite kurumları, istenilen özelliğin uygulanmaması durumunda iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılar yapmıştı.

iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

IPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması beklenen özellikler arasında yer alıyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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