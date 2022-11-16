iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri: iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?

iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 14 modellerini tanıttı. iPhone 14 ailesinde çentik kısmının delikli ekran tasarımına çevrilmesi dikkat çekmişti. Apple, şimdi de 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 modelleri için hazırlıklarına başladı. iPhone 15 serisinde yeni bir tasarıma geçiş yapılacağı iddialarının gündeme gelmesiyle beraber iPhone tutkunları, ''iPhone 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, tasarımı değişecek mi?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler…