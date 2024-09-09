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Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:39

İPHONE 16 LANSMANI CANLI İZLE: Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

Apple, bugün tüm dünyanın beklediği iPhone 16 serisini tanıtacak. Teknoloji meraklıları İphone 16 tanıtım lansmanı canlı izle ekranı araştırması için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 lansman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte iPhone 16 tanıtım canlı yayın izle linki haberimizde...

İPHONE 16 LANSMANI CANLI İZLE: Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

İphone 16 tanıtım lansmanı canlı izle ekranı araştırılıyor. Teknoloji meraklılarının yakından ilgilendiği iPhone 16 fiyatı ve özellikleri ile gündemin en merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Apple Watch Series X ve AirPods 4'ün de tanıtılması beklenen büyük lansman teknolojiseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, İphone 16 ne zaman çıkacak, tanıtım lansmanı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, iPhone 16 tanıtım saati ve ayrıntıları...

İPHONE 16 LANSMANI CANLI İZLE: Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

APPLE IPHONE 16 TANITIMI NE ZAMAN?
Teknoloji devi Apple, iPhone 16 ailesinin tanıtımını 9 Eylül 2024 Pazartesi yani bugün gerçekleştirecek.

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı tüm ürünler;

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

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İPHONE 16 LANSMANI CANLI İZLE: Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

İPHONE 16 TANITIMI CANLI İZLE
Apple'ın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak ve Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak etkinlik ile iPhone 16 serisinin yeni telefonları tanıtılacak.

IPHONE 16 TANITIM LANSMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İPHONE 16 LANSMANI CANLI İZLE: Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

IPHONE 16 TÜRKİYE MUHTEMEL FİYATLARI

iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL

iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL

iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL

iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL

iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL

iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL

iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL

iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL

iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL

iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL

iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL

İPHONE 16 LANSMANI CANLI İZLE: Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, saat kaçta, nereden canlı izlenir?

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:

Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

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