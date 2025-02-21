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İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:53
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?
21 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun kar yağışı, kentteki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ve fırtına, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Yetkililerden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi. Peki, hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte detaylar…