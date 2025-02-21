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Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:53

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?

21 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun kar yağışı, kentteki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ve fırtına, görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Yetkililerden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi. Peki, hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte detaylar…

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ardından vapur seferleriyle ilgili duyuru yayımlandı. Megakentte etkili olan ve Sibirya'dan gelen Altay kar fırtınası ile deniz trafiğinin çift yönlü olarak durulmasıyla beraber Şehir Hatları araştırılmaları hızlandı. Peki, vapur seferleri iptal mi edildi?

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." ifadesi kullanıldı.

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İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?

ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLER NASIL SORGULANIR?

İptal edilen vapur seferlerini sorgulamak için Şehir Hatları'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?
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