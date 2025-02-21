İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ: 21-22 Şubat 2025 İDO, BUDO,Şehir Hatlarında hangi seferler iptal oldu?

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı ardından vapur seferleriyle ilgili duyuru yayımlandı. Megakentte etkili olan ve Sibirya'dan gelen Altay kar fırtınası ile deniz trafiğinin çift yönlü olarak durulmasıyla beraber Şehir Hatları araştırılmaları hızlandı. Peki, vapur seferleri iptal mi edildi?