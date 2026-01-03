Haberler
İran'da neler oluyor? "Büyük İsrail" hülyasına taşlar döşeniyor | Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 03.01.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 08:11
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, İran'da yaşanan son gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini ve bölgede yaşananları kaleme aldı. Salih Tuna, "ABD'nin İran'a silahlı müdahaleden söz etmesinin arkasında hiç kuşkusuz İsrail var." dedi.