Haberler Yaşam İran'da neler oluyor? "Büyük İsrail" hülyasına taşlar döşeniyor | Salih Tuna yazdı
Giriş Tarihi: 03.01.2026 08:09 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 08:11

İran'da neler oluyor? "Büyük İsrail" hülyasına taşlar döşeniyor | Salih Tuna yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, İran'da yaşanan son gelişmelerle birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidini ve bölgede yaşananları kaleme aldı. Salih Tuna, "ABD'nin İran'a silahlı müdahaleden söz etmesinin arkasında hiç kuşkusuz İsrail var." dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, "Gazze ile başladılar, Suriye'nin güneyine yerleştiler, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ı işgal edecekler. Sonra mı? Varlıklarını ancak kendileriyle tam işbirliği yaparak sürdürebileceklerine inandırdıkları malum örgütlerle "garnizon devlet" kurup sırayı Türkiye'yi parçalamaya getirecekler." dedi.

İşte Salih Tuna'nın 'İran'da neler oluyor' başlıklı yazısı:

İran'da riyaldeki rekor değer kaybı ve ekonomik krizle alevlenen protestolar sürerken, güvenlik güçlerinin önceki dönemlerden ders almışçasına daha kontrollü bir duruş sergileme gayretinde olduğu görülüyor.

Lakin, İsrail'in 12 Gün Savaşı dolayımında boyutları iyice netleşen İran'daki casus ağı boş durmayacaktır.

ABD Başkanı Trump'ın "İran barışçı protestocuları vurursa ABD yardıma koşacaktır, silahlarımız hazır..." şeklindeki tehdidi, Washington-Tel Aviv tandeminin göstergesidir.

Gazze halkını soykırımdan geçirirken İsrail'e silah desteği yağdır, İran'ın iç meselesi üzerinden tehdit et.

Bu elbette Trump'ın kişisel çelişkisi değil, Washington'un iş tutma biçimidir.

***

Bağımsız bir ülkeye dış müdahale ihtimalinden söz etmek tüm bölge ülkelerini av sahası mesabesinde görmek demektir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Neden müdahale etmiyorsunuz..." yollu İngiltere'ye intizar etmesi de.

Aynı minvalde, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de AK Parti ve Erdoğan'ı eleştirmek sadedinWde "İçişlerinizi düzenlemezseniz, darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir..." demişti.

Lafı uzatmaya gerek yok:

Emperyalist müdahaleyi istemeden de olsa meşrulaştıran her yaklaşımdan ışık hızıyla uzaklaşmak lazım gelir.

ABD'nin İran'a silahlı müdahaleden söz etmesinin arkasında hiç kuşkusuz İsrail var.

Malumunuz soykırımcı Netanyahu, İran'da yönetimi değiştirmeye kararlı olduklarını söylemişti.

Zaten İsrail, Hayom gazetesinde de tüm bölgeyi kendi emellerine göre dizayn etme niyetlerini açıkça yazdı.

Gazze ile başladılar, Suriye'nin güneyine yerleştiler, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ı işgal edecekler.

Sonra mı?

Varlıklarını ancak kendileriyle tam işbirliği yaparak sürdürebileceklerine inandırdıkları malum örgütlerle "garnizon devlet" kurup sırayı Türkiye'yi parçalamaya getirecekler.

Hülasa edecek olursak, İsrail'in çevreleme kementi adım adım güney sınırımıza yaklaşıyor.

İran'da Pehlevi benzeri işbirlikçi rejim hâkim olursa, Türkiye doğu sınırından da bir "İsrail-Batı" kıskacına alınacaktır.

Irak, Suriye ve Lübnan buharlaştıkça "Büyük İsrail" hülyasına taşlar döşeniyor.

Çok güçlü olmak mecburiyetimiz var.

Bu coğrafyada zayıflık Siyonistlerin iştahını kabartmak demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baştan beri savunma sanayiine yaptığı yatırımların önemi bugünlerde çok daha iyi anlaşılıyor.

Siyonistlerin bölgedeki hayâsız akınlarına seyirci kalanın, yarın alkışlayacak yekpare bir vatanı olmaz.