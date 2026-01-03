İran'da neler oluyor? "Büyük İsrail" hülyasına taşlar döşeniyor | Salih Tuna yazdı

İran'da Pehlevi benzeri işbirlikçi rejim hâkim olursa, Türkiye doğu sınırından da bir "İsrail-Batı" kıskacına alınacaktır.

Irak, Suriye ve Lübnan buharlaştıkça "Büyük İsrail" hülyasına taşlar döşeniyor.

Çok güçlü olmak mecburiyetimiz var.

Bu coğrafyada zayıflık Siyonistlerin iştahını kabartmak demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baştan beri savunma sanayiine yaptığı yatırımların önemi bugünlerde çok daha iyi anlaşılıyor.

Siyonistlerin bölgedeki hayâsız akınlarına seyirci kalanın, yarın alkışlayacak yekpare bir vatanı olmaz.