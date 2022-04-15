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Haberler Yaşam İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 16:11

İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

Giresun'da eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak'ın (30) tabancayla vurarak öldürdüğü İrem Kostakoğlu (27), toprağa verildi. İrem'i vurduktan sonra intihara kalkışan Albayrak da hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızın paylaşımı ise kahretti…

İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

Korkunç olay, dün Aksu Mahallesi'nde yaşandı... Giresun Belediyesi'nde itfaiye bünyesinde çağrı merkezinde çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken, yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.

İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu başından vurarak öldürdü.

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İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

ESKİ SEVGİLİ DE ÖLDÜ
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Emre Albayrak da dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Albayrak, Dereli ilçesinde defnedildi.

Giresun'da barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen İrem toprağa verildi | Video

İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

İrem Kostakoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Aksu Mahallesi'ne getirildi.

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