İrem Kostakoğlu’nu katleden cani de öldü: Genç kızın paylaşımı kahretti!

ESKİ SEVGİLİ DE ÖLDÜ

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Emre Albayrak da dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Albayrak, Dereli ilçesinde defnedildi.



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