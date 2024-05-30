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Haberler Yaşam İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 10:03

İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 5 Mayıs gerçekleşti. Adaylar şimdi İSG sonuçları sorgulama işlemleri için ekran başında. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi erişime açıldı. 1. Dönem sınavının sonuç belgesi ile başvuruda bulunmak isteyen adaylar puanlarına odaklandı. İSG/1 sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Peki; 2024 İSG sonuçları nereden öğrenilir?

İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

İSG sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı takip ediliyor. 5 ayrı sertifika için çoktan seçmeli soruların sorulduğu sınavda adaylara 75 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda sonuç tarihi geldi. Peki; 2024/1 İSG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2024-İSG/1) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 35 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

İşte, sorgulama ekranı:

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İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

İSG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her ÖSYM sınavında olduğu gibi İSG sonuçları da ÖSYM sonuç sisteminden açıklanacak:

İSG/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

• Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

• Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini Sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

• Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

• Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

• Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

• Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

• Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

• Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

• Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

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