İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!

İSG sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı takip ediliyor. 5 ayrı sertifika için çoktan seçmeli soruların sorulduğu sınavda adaylara 75 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda sonuç tarihi geldi. Peki; 2024/1 İSG sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?