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İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
10:03
İSG SONUÇLARI SORGULAMA sonuc.osym.gov.tr: 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği İSG sınav sonuçları açıklandı!
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 5 Mayıs gerçekleşti. Adaylar şimdi İSG sonuçları sorgulama işlemleri için ekran başında. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi erişime açıldı. 1. Dönem sınavının sonuç belgesi ile başvuruda bulunmak isteyen adaylar puanlarına odaklandı. İSG/1 sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. Peki; 2024 İSG sonuçları nereden öğrenilir?