Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
06:38
İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın
Çorum'da geçtiğimiz gün 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 vatandaş ise hayatını kaybetmişti... Yaşanan facianın ardından vatandaşları doğru doğal gaz kullanımı konusunda vatandaşları uyaran İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta SABAH'a açıklamalarda bulundu. İSG Uzmanı Şebnem Akman Balta, havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını ve düzenli olarak doğalgaz tesisatı bakımının yapılması gerektiğini belirterek "Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.