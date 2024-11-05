İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Yaşanan facia sonrası, uzmanı vatandaşları doğru doğalgaz kullanımı konusunda uyardı. Doğal gaz patlamalarının nedenini ve alınması gereken önlemleri SABAH'a değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, "Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık da çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.