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Giriş Tarihi: 05.11.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 06:38

İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Çorum'da geçtiğimiz gün 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 vatandaş ise hayatını kaybetmişti... Yaşanan facianın ardından vatandaşları doğru doğal gaz kullanımı konusunda vatandaşları uyaran İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta SABAH'a açıklamalarda bulundu. İSG Uzmanı Şebnem Akman Balta, havalandırma menfezlerinin asla kapatılmamasını ve düzenli olarak doğalgaz tesisatı bakımının yapılması gerektiğini belirterek "Farkındalık çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.

Batuhan ALTINBAŞ
İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Çorum'da 5 katlı binada önceki gün meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Osman Keyinci hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaşımız da yaralanmıştı.

İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Yaşanan facia sonrası, uzmanı vatandaşları doğru doğalgaz kullanımı konusunda uyardı. Doğal gaz patlamalarının nedenini ve alınması gereken önlemleri SABAH'a değerlendiren İş Güvenliği Uzmanı Şebnem Akman Balta, "Evleri havalandırmak gerekli. Doğalgaz patlamaları kapalı ve hava almayan alanlarda olur. Farkındalık da çok önemli çünkü doğalgaz sinsi bir tehlike" dedi.

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İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

"KIŞA GİRERKEN DÜZENLİ OLARAK BAKIM YAPTIRIN"

Doğalgaz patlamalarının genellikle havadaki gazın yoğun bir şekilde sıkışmasından kaynaklı meydana geldiğini aktaran Balta, "Kış da geldi artık ve evlerde bu tehlikeye dikkat edilmeli. Geçen sene de Ankara'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Daha dikkatli olunması gerekir.

İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Tesisatların kontrolünü düzenli olarak yaptırmalıyız. Gaz kaçağının kontrolü için çok basit yöntemler de var.

İSG uzmanı, patlama riskine karşı vatandaşları uyardı: Menfezleri asla kapatmayın

Sabunlu suyla ellerimizi ovuşturup set üstü ocakların borusuna doğru tuttuğumuzda kabarcıklanma varsa evde hiç durmamamız gerekir. Alınacak önlemleri bilmemiz lazım.

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