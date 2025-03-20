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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
16:14
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?
İstanbul'da baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Mart 2025 tarihli güncel verilerini açıkladı. Vatandaşlar, barajlardaki su seviyesini ve doluluk oranlarını merakla takip ediyor. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranı ne kadar oldu ve hangi barajda son durum nasıl?