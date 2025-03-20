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Giriş Tarihi: 20.03.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:14

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?

İstanbul'da baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Mart 2025 tarihli güncel verilerini açıkladı. Vatandaşlar, barajlardaki su seviyesini ve doluluk oranlarını merakla takip ediyor. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranı ne kadar oldu ve hangi barajda son durum nasıl?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?

İstanbul'un su kaynaklarıyla ilgili gelişmeler, hem vatandaşlar hem de yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. 20 Mart itibarıyla İSKİ, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken, su seviyesindeki değişim ve barajlardaki mevcut durum dikkatle inceleniyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum ne? Baraj doluluk oranları düşüşte mi, artışta mı? İşte, detaylar...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

20 Mart Perşembe günü İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı İSKİ tarafından yüzde 79.46 olarak açıklandı.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?

BARAJLARDA SON DURUM

  • Ömerli barajı doluluk oranı % 91,
  • Terkos barajı doluluk oranı % 81,
  • Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,
  • Darlık barajı doluluk oranı % 77,
  • Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,
  • Pabuçdere barajı doluluk oranı % 85,
  • Alibey barajı doluluk oranı % 66,
  • Kazandere barajı doluluk oranı % 86,
  • Elmalı barajı doluluk oranı % 94,
  • Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 56 olarak paylaşıldı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?
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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?