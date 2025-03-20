İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 MART | İSKİ verileriyle İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum nedir?

İstanbul'un su kaynaklarıyla ilgili gelişmeler, hem vatandaşlar hem de yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. 20 Mart itibarıyla İSKİ, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken, su seviyesindeki değişim ve barajlardaki mevcut durum dikkatle inceleniyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum ne? Baraj doluluk oranları düşüşte mi, artışta mı? İşte, detaylar...