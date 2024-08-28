İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

İstanbul'da 27-28 Ağustos tarihlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin barajlarındaki doluluk oranları güncellendi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İstanbul'daki barajlardaki son durum güncel veriler ve detaylarla...