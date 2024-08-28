Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
13:41
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?
İstanbul'da meydana gelen yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da mevsim sıcaklıkların normalden fazla seyretmesi ve aşırı kurak geçen yaz ayları, şehir su kaynakları açısından korkutan bir duruma sebep oldu. 27-28 Ağustos tarihlerinde aldığı yağışlarla İstanbul halkı rahat bir nefes aldı! Peki İSKİ baraj doluluk oranları ne, yüzde kaç arttı?