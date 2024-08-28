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Giriş Tarihi: 28.08.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:41

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

İstanbul'da meydana gelen yağışlar sonrası İstanbul baraj doluluk oranları 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da mevsim sıcaklıkların normalden fazla seyretmesi ve aşırı kurak geçen yaz ayları, şehir su kaynakları açısından korkutan bir duruma sebep oldu. 27-28 Ağustos tarihlerinde aldığı yağışlarla İstanbul halkı rahat bir nefes aldı! Peki İSKİ baraj doluluk oranları ne, yüzde kaç arttı?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

İstanbul'da 27-28 Ağustos tarihlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin barajlarındaki doluluk oranları güncellendi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İstanbul'daki barajlardaki son durum güncel veriler ve detaylarla...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 AĞUSTOS 2024
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47.94 olarak ölçüldü.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

İSTANBUL SU KAYNAKLARI NELER?
İstanbul yüzeysel su kaynakları ile beslenmektedir. Yağışlı mevsimlerde gelen sular baraj ve regülatörlerde toplanarak gerekli arıtma işlemlerinden sonra şehre verilmektedir. İstanbul'un nüfusunun artması ve coğrafi olarak hizmet alanının genişlemesi sebebiyle artan su talebini karşılamak için Avrupa Yakası'nda Tekirdağ'a, Anadolu Yakası'nda Düzce'ye kadar uzanan farklı su havzalarından içme suyu temin edilmektedir.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

Ömerli Barajı
Darlık Barajı
Elmalı 1 ve 2 Barajları
Terkos Barajı
Alibey Barajı
Büyükçekmece Barajı
Istrancalar (Düzdere Barajı, Kuzuludere Barajı, Büyükdere Barajı, Sultanbahçedere Barajı,Elmalıdere Barajı)
Kazandere Barajı
Pabuçdere Barajı
Yeşilçay Regülatörü

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç arttı?

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre son 10 yılın 27 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları;
2014'te yüzde 16,31
2015'de yüzde 70,1
2016'da yüzde 53,81
2017'de yüzde 63,59
2018'de yüzde 63,52
2019'da yüzde 60,36
2020'de yüzde 48,61
2021'de yüzde 59,11
2022'de yüzde 59,45
2023'te yüzde 30,35

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