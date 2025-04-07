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İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
08:25
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini olumlu şekilde artırmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu şehri etkisi altına alan yağış, İstanbul'un su kaynakları açısından umut verici bir gelişme oldu. İşte, İSKİ açıklamalarına göre 7 Nisan 2025 İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu şekilde...