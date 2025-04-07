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Haberler Yaşam İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 08:25

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini olumlu şekilde artırmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu şehri etkisi altına alan yağış, İstanbul'un su kaynakları açısından umut verici bir gelişme oldu. İşte, İSKİ açıklamalarına göre 7 Nisan 2025 İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu şekilde...

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. Hafta sonu etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırarak su kaynakları açısından olumlu bir gelişme sağladı. Kış dönemi sonrası barajlardaki su seviyelerinin durumu merak ediliyor. Peki; 7 Nisan 2025 İstanbul'daki barajların doluluk oranları ne durumda? İşte, güncel baraj doluluk oranları ve detaylı bilgiler...

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN

İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80.36 oldu.

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İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL 7 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: %64,04

Büyükçekmece: %75,28

Darlık: %78,69

Elmalı: %93,62

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Istrancalar: %41,07

Kazandere: %85,79

Pabuçdere: %54,15

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Terkos: %80,8

Ömerli: %94,21

Sazlıdere: %58,44