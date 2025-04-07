İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 7 NİSAN 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyelerini yükseltmeye devam ediyor. Hafta sonu etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırarak su kaynakları açısından olumlu bir gelişme sağladı. Kış dönemi sonrası barajlardaki su seviyelerinin durumu merak ediliyor. Peki; 7 Nisan 2025 İstanbul'daki barajların doluluk oranları ne durumda? İşte, güncel baraj doluluk oranları ve detaylı bilgiler...