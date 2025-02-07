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İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
17:38
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?
İstanbul'da başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Yüksek bölgelerde kar örtüsü oluşurken, şehir merkezlerinde ise kar birikmedi. Kar yağışının yanı sıra, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İSKİ tarafından yapılan son açıklamaya göre, 7 Şubat 2025 İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu şekilde...