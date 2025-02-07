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Haberler Yaşam İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:38

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

İstanbul'da başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Yüksek bölgelerde kar örtüsü oluşurken, şehir merkezlerinde ise kar birikmedi. Kar yağışının yanı sıra, İstanbul barajlarındaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İSKİ tarafından yapılan son açıklamaya göre, 7 Şubat 2025 İstanbul'daki baraj doluluk oranları şu şekilde...

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

İstanbul'da başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürerek yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışının ardından, İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye başlandı. İSKİ'nin 6 Şubat tarihli açıklamasına göre, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde...

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 ŞUBAT

İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53.27 oldu.

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İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

İSTANBUL 7 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: %38,66

Büyükçekmece: %49,83

Darlık: %49,29

Elmalı: %84,12

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

Istrancalar: %45,43

Kazandere: %83,38

Pabuçdere: %54,15

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

Terkos: %57,88

Ömerli: %56,44

Sazlıdere: %43,31

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