İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 ŞUBAT 2025: Bugün İstanbul baraj doluluk oranları hangi seviyede?

İstanbul'da başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürerek yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışının ardından, İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye başlandı. İSKİ'nin 6 Şubat tarihli açıklamasına göre, İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde...