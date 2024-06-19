Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:34

İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

EURO 2024 A grubunda mücadele eden İskoçya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Puan durumunda yükselmek ve son 16 turuna çıkmak için mücadele eden takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Futbol Şampiyonasında kendini göstermeye devam ediyor. Futbolseverler İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta gibi soruları arama motorlarına yöneltmeye başladı. Maçın ilk 11'i de inceleniyor. İşte, İskoçya İsviçre maçı canlı izle ekranı...

İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

İskoçya İsviçre maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. EURO 2024 fikstürü işlemeye devam ediyor. İlk maçını kazanan İsviçre bu maçı da alırsa son 16 turu biletini alabilecek. Maçın canlı yayın kanalı ve saati takip ediliyor. Grupta Almanya ve Macaristan da yer alıyor. Peki; İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda?

İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

İSKOÇYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A grubunda yer alan İskoçya ve İsviçre karşılaşıyor. Bugün saat 22.00'de Köln Stadı'nda oynanacak İskoçya İsviçre maçında Ivan Kruzliak düdük çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

İSKOÇYA İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya İsviçre maçı Almanya Macaristan maçı ardından TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

İSKOÇYA İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

EURO 2024 A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya - 3 puan
2- İsviçre - 3 puan
3-Macaristan - 0 puan
4- İskoçya - 0 puan

SON DAKİKA