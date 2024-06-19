Haberler
Yaşam
İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:34
İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!
EURO 2024 A grubunda mücadele eden İskoçya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Puan durumunda yükselmek ve son 16 turuna çıkmak için mücadele eden takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Futbol Şampiyonasında kendini göstermeye devam ediyor. Futbolseverler İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta gibi soruları arama motorlarına yöneltmeye başladı. Maçın ilk 11'i de inceleniyor. İşte, İskoçya İsviçre maçı canlı izle ekranı...