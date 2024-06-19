İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda ve saat kaçta? EURO 2024 A grubu İskoçya İsviçre maçı canlı izle!

İskoçya İsviçre maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. EURO 2024 fikstürü işlemeye devam ediyor. İlk maçını kazanan İsviçre bu maçı da alırsa son 16 turu biletini alabilecek. Maçın canlı yayın kanalı ve saati takip ediliyor. Grupta Almanya ve Macaristan da yer alıyor. Peki; İskoçya İsviçre maçı hangi kanalda?