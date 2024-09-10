Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
14:53
İŞKUR'dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...
Türkiye İş Kurumu e-şube başvuruları açılan ilanlar https://www.iskur.gov.tr/ internet adresinde yerini aldı. Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru gibi pek çok branşta yapılacak alımın ilk adımı profil oluşturmak ve iş arayan konumuna gelmek. Bu yıl 987.916 yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum ilanları ilgililerle buluşturmaya devam ediyor. İŞKUR personel alımı sayfasında 115.448 açık ilan yerini aldı. İşte, İŞKUR'dan işçi alımı ilanları...