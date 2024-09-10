İŞKUR’dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

İŞKUR'dan 115.448 personel alımı! Beden işçiliğinden memurluğa zanaat işlerinden teknisyenliğe birçok alanda açılan ilanlar il özelinde paylaşılıyor. Başvuru şartları ve tarihleri ilanın en çok dikkat çeken detayları arasında. İŞKUR işçi alımı kategorisinde kendi branşlarına göre iş arayanlar e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. İşte, o ilanlar...