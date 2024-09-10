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Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:53

İŞKUR'dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

Türkiye İş Kurumu e-şube başvuruları açılan ilanlar https://www.iskur.gov.tr/ internet adresinde yerini aldı. Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru gibi pek çok branşta yapılacak alımın ilk adımı profil oluşturmak ve iş arayan konumuna gelmek. Bu yıl 987.916 yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum ilanları ilgililerle buluşturmaya devam ediyor. İŞKUR personel alımı sayfasında 115.448 açık ilan yerini aldı. İşte, İŞKUR'dan işçi alımı ilanları...

İŞKUR’dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

İŞKUR'dan 115.448 personel alımı! Beden işçiliğinden memurluğa zanaat işlerinden teknisyenliğe birçok alanda açılan ilanlar il özelinde paylaşılıyor. Başvuru şartları ve tarihleri ilanın en çok dikkat çeken detayları arasında. İŞKUR işçi alımı kategorisinde kendi branşlarına göre iş arayanlar e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. İşte, o ilanlar...

İŞKUR’dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

İŞKUR'DAN 115.448 PERSONEL ALIMI!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık İş İlanları bölümünden Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru gibi branşlarda alımlarını paylaştı. Tam 115.448 iş ilanı sistemde adayları bekliyor.

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İŞKUR’dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

Teknisyen, bulaşıkçı, garson gibi bilinen işlerin yanı sıra operatör, dikiş-nakış, ahşap doğramacı gibi farklı işlerinde bulunduğu ilanlarda başvuru oldukça kolay.

İşte, İŞKUR profili oluşturmanın adımları...

İŞKUR’dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA

  • https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriniz
  • İş Arayan kısmından Üye Ol kısmına tıklayınız
  • T.C. Kimlik No, Ad-Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi ve Telefon bilgileri ile sisteme kayıt olunuz

Daha sonra e-devlet üzerinden de sisteme giriş sağlayabilirsiniz

İŞKUR’dan 115.448 personel işçi alımı! Depo görevlisi, aşçı, müşteri temsilcisi, öğretmen, büro memuru...

İş arayan konumunda gerekli bilgileri girdikten ve profili tamamladıktan sonra açık iş ilanları alanından kendi alanınıza uygun işi seçip başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru şartları ve tarihleri ilan özelinde belirlenip paylaşılıyor.

İşte, açık iş ilanları:

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