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İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube'de!
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:41
İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube'de!
İŞKUR 72.326 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız yapılacak olan alımlar için adaylar başvuru koşullarını mercek altına aldı. Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik gibi birçok meslek grubunda personel alımı için kontenjanlar belli oldu. Peki, İŞKUR 72.326 personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, şartlar neler? İşte, detaylar...