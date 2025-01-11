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Haberler Yaşam İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube'de!
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 16:41

İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube'de!

İŞKUR 72.326 personel alımı yapacak! 81 İlde sınavsız yapılacak olan alımlar için adaylar başvuru koşullarını mercek altına aldı. Acil Tıp Teknisyeni, Temizlik Personeli, Güvenlik gibi birçok meslek grubunda personel alımı için kontenjanlar belli oldu. Peki, İŞKUR 72.326 personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur, şartlar neler? İşte, detaylar...

İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube’de!

Türkiye İş Kurumu, 2025 Ocak ayı personel alım ilanlarını yayınladı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda birçok meslek grubunda personel alımı yapılıyor. 81 ilde gerçekleşen alımların birçoğunda KPSS şartı aranmazken, çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiyor. Peki, İŞKUR 72.326 personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı ve koşulları...

İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube’de!

İŞKUR DUYURDU: 72.326 PERSONEL ALIYOR!

Türkiye İş Kurumu, 2025 Ocak ayı personel alım ilanlarını paylaştı.

İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube’de!

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 72.326 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube’de!

İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 72.326 PERSONEL ALIMI açık iş ilanı yayında! Satış elemanı, güvenlik, temizlik personeli, şoför ilanı başvuru e- Şube’de!

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

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