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Haberler Yaşam İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube'de!
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:31

İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube'de!

İŞKUR, 81 ilde toplam 72.794 kişilik kadro için personel alımı duyurusunda bulundu. KPSS şartsız İŞKUZ iş ilanları kapsamında binlerce kişinin istihdamı amaçlanıyor. İş arayışında olanlar seçenekleri değerlendiriyor. Güvenlikten servis elemanına, satış danışmanından sekretere kadar binlerce iş kolu için başvurular e-şube üzerinden alınıyor. İşte, İŞKUR başvuru ekranı...

İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube’de!

İŞKUR 72.794 personel alımı yapacağını duyurdu. 81 ilde KPSS şartı olmadan istihdama açılan kontenjanlara başvurular https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinde yapılıyor. Adayların ilanlara başvurabilmesi için öncelikli olarak profil oluşturması gerekiyor. İşte, İŞKUR personel alımı başvuru ve profil oluşturma ekranı...

İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube’de!

İŞKUR DUYURDU: 72.794 PERSONEL ALIYOR!

Türkiye İş Kurumu, Ocak ayı personel alım ilanlarını paylaştı.

İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube’de!

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 72,794 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube’de!

İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube’de!

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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