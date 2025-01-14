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İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube'de!
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:31
İŞKUR 72.794 PERSONEL ALIMI! KPSS şartsız 81 ilde temizlik personeli, sekreter, güvenlik... başvurular e-şube'de!
İŞKUR, 81 ilde toplam 72.794 kişilik kadro için personel alımı duyurusunda bulundu. KPSS şartsız İŞKUZ iş ilanları kapsamında binlerce kişinin istihdamı amaçlanıyor. İş arayışında olanlar seçenekleri değerlendiriyor. Güvenlikten servis elemanına, satış danışmanından sekretere kadar binlerce iş kolu için başvurular e-şube üzerinden alınıyor. İşte, İŞKUR başvuru ekranı...