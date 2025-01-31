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İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
11:49
İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 80.201 kişilik personel alımını e-şube üzerinden duyurdu. İşçi ve işverenlerin işbirliğiyle gerçekleşen alımlar, 81 ilde çeşitli alanlarda yapılacak. Farklı meslek gruplarına yönelik binlerce açık pozisyon bulunuyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik, çaycı, sekreter, komi, kuaför ve bahçıvan gibi pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Alım yapılacak kadrolar için KPSS şartı aranmıyor. İlgili pozisyonların detaylarına ve başvuru koşullarına dair bilgiler açıklandı. İşte, 80.201 kişilik İŞKUR personel alımı branş ve kontenjan listesi!