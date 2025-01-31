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Haberler Yaşam İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:49

İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 80.201 kişilik personel alımını e-şube üzerinden duyurdu. İşçi ve işverenlerin işbirliğiyle gerçekleşen alımlar, 81 ilde çeşitli alanlarda yapılacak. Farklı meslek gruplarına yönelik binlerce açık pozisyon bulunuyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik, çaycı, sekreter, komi, kuaför ve bahçıvan gibi pozisyonlarda istihdam sağlanacak. Alım yapılacak kadrolar için KPSS şartı aranmıyor. İlgili pozisyonların detaylarına ve başvuru koşullarına dair bilgiler açıklandı. İşte, 80.201 kişilik İŞKUR personel alımı branş ve kontenjan listesi!

İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...

İŞKUR, Türkiye genelinde 80.201 açık pozisyon için personel alımı gerçekleştirecek. 81 ildeki iş arayanlar, pek çok farklı sektördeki iş fırsatları için başvuruda bulunabilecek. KPSS şartı aranmayan bazı kadrolar için başvurular e-şube üzerinden yapılacak. Vatandaşlar, başvuru koşullarını ve pozisyon detaylarını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, İŞKUR'un sunduğu 80.201 kişilik personel alımı ile ilgili tüm bilgiler!

İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...

İŞKUR 81 İLDE 75.462 YENİ İŞ İLANI BULUNUYOR!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı sektörlerde istihdam fırsatı sunmaya devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla 81 ilde toplam 80.201 açık iş ilanı duyuruldu. Bu ilanlar kapsamında yüzlerce branşta personel alımları gerçekleştirilecek.

İşte İŞKUR 80.201 personel alımı

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İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...

100 bine yakın personel alımında elektrikçi, büro memuru, servis personeli, şoför ve depo sevkiyat sorumlusu gibi gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,
İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

İŞKUR 80.201 PERSONEL ALIMI BAVURULARI! 81 ilde KPSS şartı YOK! Beden işçisi, çaycı, komi, temizlik görevlisi, güvenlik...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

  • Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.
  • Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.
  • Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.
  • Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.
  • Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.
  • İşyeri unvanını yazın.
  • Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

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