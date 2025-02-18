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Haberler Yaşam İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:11

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 16 Şubat Pazar günü saat 23:59'a kadar https://genclik.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak kabul edildi. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, şimdi yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları sona erdi ve şimdi gözler sonuçlara çevrildi. 2025 yılı için hedeflenen 200 bin üniversite öğrencisinin programa dahil olmasıyla, gençler için önemli bir fırsat sunulmuş olacak. Katılımcılara sigortalı iş imkânı sağlanırken, aynı zamanda kariyerlerine değer katacak deneyimler edinmeleri hedefleniyor. Peki, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve sonuç açıklama tarihleri, üniversitelere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle programa başvuruda bulunan öğrencilerin, kendi üniversitelerinin duyurularını ve güncel bilgilere ulaşmak için https://genclik.iskur.gov.tr/ adresini düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.

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İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

KOCAELİ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2025 SONUÇ DUYURUSU

  • Başvuru Tarihleri: 13 - 17 Şubat 2025
  • Seçim Yöntemi: Noter Kurası
  • Çalışma Dönemi: 10 Mart - 4 Haziran 2025
  • Kura Tarihi: 20 Şubat 2025
  • Kura Yeri: Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi
  • Sonuçların Açıklanacağı Adres: www.kocaeli.edu.tr
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Salı günü itibarıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçtiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencileri için geliştirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programı'nı bugün itibarıyla uygulamaya alıyoruz. Bu program sayesinde gençlerimiz, eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" şeklinde konuştu.

İŞKUR Gençlik Programı ile öğrenciler, araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi pek çok alanda pratik bilgi ve deneyim kazanacaklar. Başkan Erdoğan, programın üniversitelerin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla 3 gün kısmi süreli bir katılım modeliyle uygulanacağını belirtti.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

242 BİN 391 KİŞİ BAŞVURDU!

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, program başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine bağlı olarak belirlendiğini belirtti. Bu sebeple her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu ve başvuruların 5 gün süreceğini ifade etti.

Güneş, öğrencilerin programa olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "54 ildeki 86 üniversitede toplamda 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru aldık. Halen devam eden başvurular bulunuyor ve önümüzdeki günlerde açılacak yeni programlar da olacak." dedi.

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