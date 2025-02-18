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İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:11
İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 16 Şubat Pazar günü saat 23:59'a kadar https://genclik.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak kabul edildi. Başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, şimdi yapılacak değerlendirmelerin ardından sonuçların açıklanacağı tarih arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?