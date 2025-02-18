İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik Programı kura sonuçları nereden sorgulanır?

242 BİN 391 KİŞİ BAŞVURDU!

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, program başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine bağlı olarak belirlendiğini belirtti. Bu sebeple her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu ve başvuruların 5 gün süreceğini ifade etti.

Güneş, öğrencilerin programa olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "54 ildeki 86 üniversitede toplamda 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru aldık. Halen devam eden başvurular bulunuyor ve önümüzdeki günlerde açılacak yeni programlar da olacak." dedi.