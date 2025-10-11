İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları: 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.10.2025 15:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:28

İŞKUR gençlik programı başvuruları için detaylar merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 100 bin öğrencinin faydalandığı programda bu yıl kontenjanın 150 bine çıkarıldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birlikte gözler İŞKUR'a çevrilmişti. Programa katılmak isteyen öğrenciler, 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler gibi sorularla açıklamaları anbean takip ediyor. İşte detaylar.

Binlerce üniversitelinin heyecanla beklediği İŞKUR gençlik programı başvuruları için detaylar belli oldu. İnternet ortamında iskur.gov.tr üzerinden alınan başvurularla ilgili olarak 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt arıyor. İşte programın detayları ve başvuru ekranı;

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

KONTENJAN SAYISI ARTTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Üniversiteli gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde de hem okumak hem de çalışmak isteyen öğrencilere fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvurusu, https:genclik.iskur.gov.tr ve https:www.iskur.gov.tr adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)