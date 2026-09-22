İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Programa katılan öğrencilere, görev aldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Haftada kaç gün programa katılım sağlandığına göre aylık alınacak tutar da değişiyor. Buna göre öğrenciler, katılım günlerine bağlı olarak ayda 6.875 TL ile 19.250 TL arasında gelir elde edebiliyor.