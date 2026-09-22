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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:17

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

2026-2027 döneminde İŞKUR Gençlik Programından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri yeni dönem başvuru sürecine odaklandı. Program kapsamında hem iş tecrübesi edinme hem de belirli günler üzerinden gelir desteği verilirken, katılım şartları öğrencilerin merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Geçen dönemde 150 bin üniversite öğrencisine ulaşan İŞKUR Gençlik Programı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Yeni dönem için üniversitelerde açılacak ilanlar beklenirken, çalışma günleri, ödeme tutarı ve başvuru şartları da öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için İŞKUR Gençlik Programı başvurularına ilişkin takvim yayımlanmadı. Başvuru tarihleri belli olduğunda öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversiteler ve İŞKUR tarafından yapılacak duyurularla netleşmesi bekleniyor.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni dönem başvuruları açıldığında öğrenciler işlemlerini İŞKUR'un sisteminden gerçekleştirebilecek. Öğrenciler, GÜÇ platformundaki İŞKUR Gençlik Programı başvuru bağlantısına tıklayarak doğrudan İŞKUR e-Şube sistemine geçiş sağlayabilir.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak öğrencilerde genel olarak şu şartlar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
  • Programın yürütüldüğü üniversitenin aktif öğrencisi olmak
  • Açık öğretim veya uzaktan eğitim öğrencisi olmamak
  • Kaydı dondurulmuş ya da pasif öğrenci durumunda bulunmamak
  • Programdan önceki belirlenen sürelerde sigortalı çalışmamış olmak
  • Hane gelir şartını karşılamak
  • İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından aynı anda yararlanmıyor olmak
  • Program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ilgili üniversite veya bağlı birimlerinde çalışan olmamak
  • Hane gelirinde ise aynı adreste yaşayanların aylık toplam kazancının net asgari ücretin üç katını aşmaması şartı uygulanıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Programa katılan öğrencilere, görev aldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılıyor. Haftada kaç gün programa katılım sağlandığına göre aylık alınacak tutar da değişiyor. Buna göre öğrenciler, katılım günlerine bağlı olarak ayda 6.875 TL ile 19.250 TL arasında gelir elde edebiliyor.

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