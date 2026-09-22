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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:17
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU 2026-2027 | İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?
2026-2027 döneminde İŞKUR Gençlik Programından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri yeni dönem başvuru sürecine odaklandı. Program kapsamında hem iş tecrübesi edinme hem de belirli günler üzerinden gelir desteği verilirken, katılım şartları öğrencilerin merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?