Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:14

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında kazandıkları bilgi ve deneyimleri pekiştirmeleri, aynı zamanda iş disiplini edinmeleri amacıyla İŞKUR Gençlik Programı uygulamaya alındı. Ön lisans ve lisans öğrencileri, başvurularını tamamlayarak programa dahil olmaya başladı. Programa katılım sağlayan öğrencilere, 2025 yılı itibarıyla her katılım günü için Yönetim Kurulu kararıyla 1.083 TL ödeme yapılacak. Katılımcı belgeleri üniversiteler tarafından ilgili İŞKUR İl Müdürlüklerine gönderildikten sonra ödeme süreci başlayacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte güncel bilgiler…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimine aktif olarak devam eden öğrenciler, İŞKUR'un Gençlik Programı sayesinde çalışma imkânı elde ediyor. Mart ayından itibaren programa katılan öğrenciler, ödeme tarihlerini merak etmeye başladı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında maaşlar ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ YAPILDI MI?
İŞKUR Gençlik Programı maaşlarının ödenebilmesi için katılımcıların çalıştıkları döneme ait belgelerin, üniversite tarafından eksiksiz şekilde hazırlanıp ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evraklarını eksiksiz teslim edenler için maaş ödemeleri Nisan ayı içerisinde hesaba yatırılacaktır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Haftalık Çalışma gün Sayısı Ayda Ödenecek Ücret

Haftada 1 gün ( ayda 4 gün) 4.332 TL

Haftada 2 gün ( ayda 8 gün) 8.664 TL

Haftada 3 gün ( ayda 12 gün) 12.996 TL

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Gençlerin iş deneyimi eksikliklerinin tamamlamak ve bu ihtiyacı gidermek için İŞKUR Gençlik Programı'nı geliştirildi. Program, üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefleyen bir aktif iş gücü programıdır. Güneş, devlet üniversiteleriyle işbirliği içerisinde yürütülen programın öğrencilere hem maddi destek sunduğunu hem de çalışma disiplini kazandırır.