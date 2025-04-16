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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
11:14
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEMELERİ: İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarında kazandıkları bilgi ve deneyimleri pekiştirmeleri, aynı zamanda iş disiplini edinmeleri amacıyla İŞKUR Gençlik Programı uygulamaya alındı. Ön lisans ve lisans öğrencileri, başvurularını tamamlayarak programa dahil olmaya başladı. Programa katılım sağlayan öğrencilere, 2025 yılı itibarıyla her katılım günü için Yönetim Kurulu kararıyla 1.083 TL ödeme yapılacak. Katılımcı belgeleri üniversiteler tarafından ilgili İŞKUR İl Müdürlüklerine gönderildikten sonra ödeme süreci başlayacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte güncel bilgiler…