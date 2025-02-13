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İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:26
İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR personel alımı başvuru koşulları ve başvuru tarihleri açıklandı. Temizlik görevlisi, büro memuru, özel güvenlik, muhasebeci, çaycı ve teknik servis elemanı olmak üzere birçok meslek grubunda alımlar gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR başvuru ekranı!