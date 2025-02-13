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Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:26

İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR personel alımı başvuru koşulları ve başvuru tarihleri açıklandı. Temizlik görevlisi, büro memuru, özel güvenlik, muhasebeci, çaycı ve teknik servis elemanı olmak üzere birçok meslek grubunda alımlar gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte, İŞKUR başvuru ekranı!

İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresinden her gün iş ilanı yayınlanıyor. İş arayışında olanlar kendilerine uygun ilanı bulmak için kişisel bilgilerine göre ilan araması gerçekleştiyor. İlanlara başvurmak isteyen kişiler ilk olarak İŞKUR iş profili oluşturması gerekiyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

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İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIMI!

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

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