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Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
22:01
Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen soru dikkat çekti: Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Şıklar II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, II. Abdülhamid... İşte cevabı...