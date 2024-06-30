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Haberler Yaşam Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 22:01

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster? her hafta Pazar günü yayımlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 30 Haziran tarihli yeni bölüm için ATV ekranları başında yerler alındı. Yarışmaya yöneltilen soru dikkat çekti: Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Şıklar II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, II. Abdülhamid... İşte cevabı...

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yarışmacıya yöneltilen Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? sorusunun şıkları arasında 4 padişah yer aldı. İşte, doğru cevap...

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

ISLAHAT FERMANI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA İLAN EDİLMİŞTİR?

Islahat Fermanı sorusunda şıklar şöyle:

II. Mahmud

Abdülmecid

Abdülaziz

II. Abdülhamid

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Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Islahat Fermanı Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan bir fermandır.

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!
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