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Haberler Yaşam İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:20

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Bu akşam yılbaşı özel yayınları kapsamında TRT 1'de Lingo yarışması izleyicilerle buluşacak. Yarışmanın konuklarından biri de ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz olacak. Başarılı oyuncu, "Elkızı", "Kör Nokta" ve "Barış Akarsu Merhaba" gibi projelerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor ve sıkça gündeme geliyor. Şaşmaz'ın kariyeri ve kişisel yaşamı, arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Son dönemdeki başarılı projelerdeki performansıyla dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Lingo programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başına geçen izleyiciler, İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatını merak ederek kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylar...

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993'te Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşayan İsmail Ege Şaşmaz Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Şaşmaz, oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

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İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan İsmail Ege Şaşmaz, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2013-2014Güneşi Beklerken

2015 Günebakan

2015 Serçe Sarayı

2016 Aşk Yalanı Sever

2016 Aşk Laftan Anlamaz

2017 Lise Devriyesi

2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare

2020 Sen Çal Kapımı

2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu

2021-2022 Elkızı

2021- Saklı

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