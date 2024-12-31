İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi

Son dönemdeki başarılı projelerdeki performansıyla dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Lingo programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başına geçen izleyiciler, İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatını merak ederek kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylar...