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İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
19:20
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, kariyeri ve biyografisi
Bu akşam yılbaşı özel yayınları kapsamında TRT 1'de Lingo yarışması izleyicilerle buluşacak. Yarışmanın konuklarından biri de ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz olacak. Başarılı oyuncu, "Elkızı", "Kör Nokta" ve "Barış Akarsu Merhaba" gibi projelerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor ve sıkça gündeme geliyor. Şaşmaz'ın kariyeri ve kişisel yaşamı, arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?