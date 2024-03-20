Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:07

İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, İSPARK'ın cadde ve sokaklardaki park alanlarını vatandaştan önce otellere ve restoranlara kiraladığına dikkat çekti. CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren Yüksel Aytuğ, "Yahu sen vatandaşı parktan mahrum etme, o yeri otele kiralama hakkını kendinde nasıl bulursun? İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine?" ifadelerini kullandı.

İspark’ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Önce kolay bir soru: Belediye kime hizmet eder? Cevabı hemen aklımıza geliyor değil mi? Halka, vatandaşa, kent, ilçe ve yöre sakinlerine...

İspark’ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

Peki o zaman bir belediyenin cadde ve sokaklardaki park alanlarını vatandaştan önce otellere, restoranlara kiralama hakkı olabilir mi?

Örnek: Gayrettepe'de aracınıza park yeri arıyorsunuz. Yol boyunca İspark'ın sarı çizgilerle belirlenmiş park alanına yaklaşıyorsunuz. Karşınıza bir tabela çıkıyor: "Bu alan İBB tarafından filanca otele kiralanmıştır." Haydi bakalım dolan dur...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İspark’ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

Aynı durum İspark'ın Yıldız Posta Caddesi'ndeki kapalı otoparkı için de geçerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapalı otoparkın bir katını otele kiralamış. Normal vatandaş aracını parasıyla park edebilmek için dakikalarca yer arayıp dururken, otelin valeleri vızır vızır araba sokup çıkartıyor.

İspark’ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

Yahu sen vatandaşı parktan mahrum etme, o yeri otele kiralama hakkını kendinde nasıl bulursun? Aynı parayı sıradan vatandaş da ödeyecek. Bu nasıl bir öncelik tanımlamasıdır? Peki o otelin park alanı yoksa ya da yetersizse oraya nasıl ruhsat verdin?

İspark’ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine?"

SON DAKİKA