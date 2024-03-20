İspark’ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı

Yahu sen vatandaşı parktan mahrum etme, o yeri otele kiralama hakkını kendinde nasıl bulursun? Aynı parayı sıradan vatandaş da ödeyecek. Bu nasıl bir öncelik tanımlamasıdır? Peki o otelin park alanı yoksa ya da yetersizse oraya nasıl ruhsat verdin?