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İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
11:07
İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine? - Yüksel Aytuğ yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, İSPARK'ın cadde ve sokaklardaki park alanlarını vatandaştan önce otellere ve restoranlara kiraladığına dikkat çekti. CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren Yüksel Aytuğ, "Yahu sen vatandaşı parktan mahrum etme, o yeri otele kiralama hakkını kendinde nasıl bulursun? İspark'ı değnekçiye dönüştürmek kimin ne haddine?" ifadelerini kullandı.