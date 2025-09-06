Haberler
İsrail'in katlettiği aktivist Ayşenur'un babası: Dünya kızım kadar cesur olamadı
Giriş Tarihi: 06.09.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 08:22
İsrail askerleri tarafından geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün birinci yıldönümü. SABAH'a konuşan acılı baba Mehmet Suat Eygi, "İnsanın sevdiği ölünce kalbinde kırk mum yanar, her gün biri söner. Kırkıncı gün hepsi söner, biri bekler. O tek mum ebediyen yanar, acını o tek mum tutarmış. Ancak benim kalbimdeki 40 mum hiç sönmedi. Evladını kaybeden insan için o mumlar hiç sönmüyor. Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Ayşenur Filistin konusunda çok hassastı. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, o kalmadı. Çok merhametli bir insandı. Merhameti nedeniyle gitti. Zulmün karşısında durdu. Hayatını o nedenle kaybetti" dedi.