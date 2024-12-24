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Haberler Yaşam İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:37

İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?

İşsizlik maaşı 2025 asgari ücret zam görüşmeleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Yeni ücretle beraber birçok ödemede güncelleme yapılacak. Bu ödemelerin başında kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılan ve belirli prim gününü dolduran çalışanlara ödenen maaşlarda da yeni rakamlar belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da a asgari ücretin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Peki İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı? İşte, hesaplama sayfası

İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi.
Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.

İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?

İşsizlik maaşı 2025 zammı ocak ayına kısa bir kala güncemde yer alıyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından 4. Görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmenin ardından yeni ücretler ilan edilecek. İşte işsizlik maaşı 2025 hesaplama

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İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?

İŞSİZLİK MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK?
2025 yılında işsizlik maaşı ödemeleri artacak. Asgari ücret zam oranına göre işsizlik maaşı belirlenecek. Henüz zamlı işsizlik maaşı belli olmadı.

İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA
Son 3 yılda en az 600 gün primi olan ve son 4 aydır iş sözleşmesi devam eden, kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan çalışanlara ödenen işsizlik maaşı şöyle hesaplanıyor:
İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak ödeme de üst sınır da mevzut. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL, brüt 20.002 TL olarak belirlenen asgari ücret sonrası en düşük işsizlik maaşı 8.000,80 TL
en yüksek ise 16.001,60 TL olmuştu.

İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor.

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