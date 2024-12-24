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İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:37
İŞSİZLİK MAAŞI 2025 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı?
İşsizlik maaşı 2025 asgari ücret zam görüşmeleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Yeni ücretle beraber birçok ödemede güncelleme yapılacak. Bu ödemelerin başında kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılan ve belirli prim gününü dolduran çalışanlara ödenen maaşlarda da yeni rakamlar belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da a asgari ücretin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Peki İşsizlik maaşı 2025 ne kadar olacak, zamlanacak mı? İşte, hesaplama sayfası