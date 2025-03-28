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Haberler Yaşam İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 09:15

İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!

İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı. Eki eşi Damla Bakiler ile eski kayınvalidesi Nazan Bakiler'i öldürüp, baldızını yaraladıktan sonra canına kıyan Haydar Duman'ın olaydan 1 ay önce eski eşinin biriyle nişanlanmasına kızdığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Avcılar’daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!

İstanbul Avcılar'da önceki akşam yaşanan aile katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı altındayken eski eşi Damla Bakiler ile eski kayınvalidesi Nazan Bakiler'i öldürüp baldızını yaraladıktan sonra canına kıyan Haydar Duman'ın, ölmeden önce polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

İstanbul Avcılar’daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!

Çiftin 5 yıl önce boşandıkları ancak olaydan 1 ay önce eski eşinin biriyle nişanlanmasına kızan Duman ile eski eşi Bakiler'in tartıştığı öne sürüldü.

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İstanbul Avcılar’daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!

Olay şöyle gelişti: Haydar Duman, boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.

İstanbul Avcılar’daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!

Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyükanne H.D.'ye (74) ateş etti.

İstanbul Avcılar’daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!

Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken Duman daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi.