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İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:15
İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürdü, canına kıydı!
İstanbul Avcılar'daki aile katliamının nedeni ortaya çıktı. Eki eşi Damla Bakiler ile eski kayınvalidesi Nazan Bakiler'i öldürüp, baldızını yaraladıktan sonra canına kıyan Haydar Duman'ın olaydan 1 ay önce eski eşinin biriyle nişanlanmasına kızdığı öne sürüldü.