İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Zorbay Küçük" açıklaması: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli
Giriş Tarihi: 05.11.2025 20:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bahis skandalında adı geçen Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında." ifadesine yer verildi.