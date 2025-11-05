İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Zorbay Küçük" açıklaması: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son günlerde bir kısım hakemin bahis hesabı bulunması nedeniyle TFF tarafından yapılan açıklama ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hakem olarak görev yapan Zorbay Küçük'ün, hakkında adli ve idari soruşturmaya neden olan bu bahis hesaplarının kendisine ait olmadığından bahisle Başsavcılığa başvuru yaptığı belirtildi.