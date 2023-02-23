Haberler Yaşam İstanbul sküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi? İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? İşte en riskli deprem bölgeleri

Giriş Tarihi: 23.02.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 16:59

İstanbul sküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi? İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? İşte en riskli deprem bölgeleri

Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası İstanbul deprem risk haritası gündemde yer aldı. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alan İstanbul'da depreme dayanıklı ve dayanıksız ilçeleri uzmanlar tarafından duyuruldu. Verilere göre özellikle denize yakın ilçelerde deprem riskinin fazla olduğu görüldü. Peki İstanbul depremi ne zaman bekleniyor? Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi, diri fay hattı haritası ile İstanbul'da deprem riski en yüksek olan ilçeler hangisi? İşte en riskli deprem bölgeleri