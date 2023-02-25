Haberler Yaşam İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:16

İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

Kahramanmaraş depreminin 11 ili etkilemesinin ardından İstanbul depreminin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Metropol şehir İstanbul'da en dayanıklı ve en dayanıksız ilçeler mahalle mahalle belli oldu. Büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı konuşulan ve büyük yıkımlara sebebiyet vermesi beklenen depremle ilgili olarak gelen uyarılarla vatandaşlar üzerindeki tedirginlik de büyüdü. Peki İstanbul depremi ne zaman? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?