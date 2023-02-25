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Haberler Yaşam İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?
Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:16

İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

Kahramanmaraş depreminin 11 ili etkilemesinin ardından İstanbul depreminin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Metropol şehir İstanbul'da en dayanıklı ve en dayanıksız ilçeler mahalle mahalle belli oldu. Büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağı konuşulan ve büyük yıkımlara sebebiyet vermesi beklenen depremle ilgili olarak gelen uyarılarla vatandaşlar üzerindeki tedirginlik de büyüdü. Peki İstanbul depremi ne zaman? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

Uzmanlardan İstanbul depremi için uyarılar peş peşe yapılıyor. 6 Şubat 2023 tarihli iki büyük depremle sarsılan ülkenin gözü, bir yanda da uzmanların beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarına çevrildi. Peki İstanbul depremi ne zaman? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?

Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmıştır.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında birçok deprem meydana geldi.

İstanbul'da santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil. İstanbul depremini şiddetinin 7.2- 7.5 olacağı ihtimalleri yer alıyor.

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İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER HANGİLERİ?

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

İstanbul’da deprem bekleniyor mu, olacak mı, kaç şiddetinde? İstanbul Üsküdar, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Çatalca deprem bölgesi mi?

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLABİLİR?

Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'da beklenen deprem için araştırmalar sıklaştı. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil.

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak.

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