İstanbul depremi sonrası çadır fiyatları fırladı: 1 günde 8 bin 500 liralık artış!

BİR GÜNDE 8 BİN 500 LİRA ARTTI

Depremin hemen öncesinde, 23 Nisan tarihinde 25 bin 415 liradan satışta olan 10 kişilik aile çadırının fiyatı, depremin ardından 33 bin 915 liraya çıktı. Böylece tek bir günde 8 bin 500 liralık zam yapıldı.

Benzer şekilde, 23 Nisan'da 9 bin 999 liraya satılan 6 kişilik çadır da deprem sonrası bin lira artışla 10 bin 999 liraya yükseldi.

Ayrıca, deprem öncesinde 6 bin 615 lira olan 3 kişilik çadıra deprem sonrasında 735 lira fiyat artışı gelerek 7 bin 350 lira oldu.