Haberler
Yaşam
İstanbul depremi sonrası çadır fiyatları fırladı: 1 günde 8 bin 500 liralık artış!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
14:50
İstanbul depremi sonrası çadır fiyatları fırladı: 1 günde 8 bin 500 liralık artış!
İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası e-ticaret sitelerinde çadır satışlarında artış yaşandı. Bazı satıcıların deprem sonrası çadır fiyatlarında 8 bin 500 liraya varan artışa gittiği anlaşıldı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar felaket vurguncuları. Yurttaşlardan haksız para kazanma peşindeler. Vatandaşlar uyanık olsun. Alo 175 Tüketici Hattı 7 gün 24 saat tüketicilerden gelen ihbarları alıyor. Haksız fiyat artışının 1 yıldan 3 yıla varan hapis cezası var" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları…