İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

NO: 34786948
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/04/2023 00:00:00 - 05/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34786945
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah TEPECİK YOLU, TUNCA, İNCESU sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34786950
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34774813
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:00:00 - 05/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34774925
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34747852
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AKAYGEN, AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BAĞARASI, BEBEK BOSTANI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BODUR, BORNOVA, BOSTANÜSTÜ, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, DAYIBEY, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, ERCÜMENT EKREM TALU, ERGUVAN, GERMENCİK, HÜSNÜ KORTEL, KARAMAN, KORTEL KORUSU YOLU, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, LÜTFİYEMEVKİİ, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, NİSBETİYE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SELÇUK, SERAMİK, TANOVA SİTESİ YOLU, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÇATALHÖYÜK, ÖZLEMLİ, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI, İNŞİRAH sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 05/04/2023 10:00:00 - 05/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.