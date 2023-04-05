İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU

NO: 34790546



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, METİN, MOR LALE, SEFA, SÜVARİ, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk / FATİH mah CEREN, DOĞAN, FATİH SULTAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ, NURFER, PALMİYE, RÜYA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TULUMBA, YAHYA KEMAL, ÇİLEK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790406



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:55:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790243

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.