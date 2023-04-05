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Haberler Yaşam İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:30

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbullular dikkat! AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 5 Nisan bugün megakentte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. Yapılan duyuruya göre; Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi gibi birçok ilçede yaşanan kesintiyle beraber çevre halkı "İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve detaylar.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşayan ilçeler merak konusu haline geldi. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile ilgili güncel listede çok sayıda bölgede bugün belirlenen saat aralığında elektrik kesintisi yaşanacak. Hal böyleyken ise "İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" soruları yanıt arıyor. İşte elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ve detaylar.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU

NO: 34790546

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, METİN, MOR LALE, SEFA, SÜVARİ, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk / FATİH mah CEREN, DOĞAN, FATİH SULTAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ, NURFER, PALMİYE, RÜYA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TULUMBA, YAHYA KEMAL, ÇİLEK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790406

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN sk bölgelerinde 05/04/2023 10:30:00 - 05/04/2023 15:55:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790243

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

NO: 34782014

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1271., 1276., 1277. sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786511

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1690., 1691., 1692., 1693., 1728., 1739., 1743., 1744. sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786498

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34788098

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786499

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 05/04/2023 12:00:00 - 05/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

NO: 34786892

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, FATİH, GÖKNAR, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, NENEHATUN, OSMANCIK, YILDIRIM BEYAZIT, ZİLE, ÇAKMAK sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ERGENE, FATİH, MİMARSİNAN 1, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34792852

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 05/04/2023 00:00:00 - 05/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779729

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779727

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SEYRANTEPE sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779731

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN DUYURU: İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

NO: 34786948

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/04/2023 00:00:00 - 05/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786945

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah TEPECİK YOLU, TUNCA, İNCESU sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786950

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/04/2023 09:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774813

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:00:00 - 05/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774925

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 05/04/2023 10:00:00 - 05/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34747852

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AKAYGEN, AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BAĞARASI, BEBEK BOSTANI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BODUR, BORNOVA, BOSTANÜSTÜ, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, DAYIBEY, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, ERCÜMENT EKREM TALU, ERGUVAN, GERMENCİK, HÜSNÜ KORTEL, KARAMAN, KORTEL KORUSU YOLU, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, LÜTFİYEMEVKİİ, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, NİSBETİYE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SELÇUK, SERAMİK, TANOVA SİTESİ YOLU, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÇATALHÖYÜK, ÖZLEMLİ, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI, İNŞİRAH sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 05/04/2023 10:00:00 - 05/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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