İstanbul havalimanlarında şoke eden operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı



Yapılan araştırmaya göre, yabancı uyruklu kişiler kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geliyordu. Burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile illegal olarak yurda giriş yapıyorlardı.

