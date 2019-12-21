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  • İstanbul havalimanlarında şoke eden operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

havalimanlarında şoke eden operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

havalimanlarında operasyon gerçekleşti. Operasyonun detayları ortaya çıktığında ise adeta şoke etti! İstanbul Havalimanı ve 'nda göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü havalimanlarında görevli polis 4 kişi gözaltına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de yabancı uyruklu kişileri hayali giriş yaptığı ve sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine çıkış yapıldığı tespit edildi. İşte şaşkına çeviren olayın ayrıntıları!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.12.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 15:30
İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı.

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

Havalimanı'ndaki bir polisin de, bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali giriş yaptığı,

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İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

Sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişiler için sahte olarak düzenlendiği ve bu şahısların ülkemizden çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı


İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik Havalimanı ve 'nda yürüttükleri çalışmalar sırasında bazı polislerin göçmen kaçaklığı olaylarına karıştıklarını fark etti.

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı


Yapılan araştırmaya göre, yabancı uyruklu kişiler kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak 'na geliyordu. Burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile illegal olarak yurda giriş yapıyorlardı.

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı


2 polisin bu yöntemle son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi Türkiye'ye soktukları belirlendi.

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı


Ekiplerin yaptığı çalışmanın devamında, İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli Polis Memuru Çağrı K., bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali olarak giriyordu.

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