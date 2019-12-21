İstanbul havalimanlarında şoke eden operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul havalimanlarında operasyon gerçekleşti. Operasyonun detayları ortaya çıktığında ise adeta şoke etti! İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı yapan 3'ü havalimanlarında görevli polis 4 kişi gözaltına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 2 polisin uçaktan inen yabancı uyruklu kişileri herhangi bir işleme tabi tutmadan sivil polis araçlarına bindirerek ülkeye soktukları anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki bir polisin de yabancı uyruklu kişileri hayali giriş yaptığı ve sahte pasaportlarla Avrupa ülkelerine çıkış yapıldığı tespit edildi. İşte şaşkına çeviren olayın ayrıntıları!