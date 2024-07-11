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İstanbul için 'sağanak yağış' alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
09:27
İstanbul için 'sağanak yağış' alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Çorum, Çankırı ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...