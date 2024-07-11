İstanbul için ’sağanak yağış’ alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 32



