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Haberler Yaşam İstanbul için 'sağanak yağış' alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:27

İstanbul için 'sağanak yağış' alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Çorum, Çankırı ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
AA
İstanbul için ’sağanak yağış’ alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

İstanbul için ’sağanak yağış’ alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

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İstanbul için ’sağanak yağış’ alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 32

İstanbul için ’sağanak yağış’ alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

İstanbul için ’sağanak yağış’ alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel, su baskını, dolu…

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 42

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