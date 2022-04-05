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Haberler Yaşam Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 15:46

Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?

Pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından 2022 Ramazan ayı coşkuyla karşılandı. Yeniden kalabalık sahur ve iftar sofraları kuruldu; teravih namazları için cemaat camileri doldurdu. Diyanet takvimi ile hazırlanan Ramazan İmsakiyesi de illerin gündemindeki yerini aldı. Her gün sorgulanan sahur ve iftar vakitleri il il yayımlandı. İstanbul İmsakiye de gündemde ilk sırayı aldı. İstanbul imsak vakti ardından akşam ezanı ile son bulacak oruç için şehrin sakinleri "İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul İmsakiye 2022 ile İstanbul sahur vakti ve iftar saati…

Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?

İstanbul iftar vakti bugün de gündem başlıkları arasında yerini aldı. 2022 Diyanet İmsakiye Takvimi ile belirlenen oruç vakitleri için "İstanbul iftar vakti ve İstanbul sahur vakti saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. İstanbul İmsakiye ile yanıtlanan soruların yanı sıra İstanbul teravih namazı saatleri de aynı takvimle ezan saatlerine göre belirleniyor. İşte 2022 İstanbul İmsakiye ile oruç vakitleri…

Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> İstanbul İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> İstanbul İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

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Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?

İstanbul İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

7 Nisan Perşembe

Sahur Vakti: 05:02

İftar Vakti: 19:41

8 Nisan Cuma

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:43

30 günlük İstanbul İmsakiye 2022 için tıklayınız

Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?

İstanbul Teravih Namazı Saatleri

İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

İstanbul'da 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 21.03'de kılınacak.

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'de kılınacak.

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

Diyanet İstanbul İmsakiye 2022 ile sahur vakti ve imsak saati: İstanbul iftar vakti saat kaçta?

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Diyanet, Teravih namazı hükmü ile ilgili şu cevabı veriyor:

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178).

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