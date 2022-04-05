Pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından 2022 Ramazan ayı coşkuyla karşılandı. Yeniden kalabalık sahur ve iftar sofraları kuruldu; teravih namazları için cemaat camileri doldurdu. Diyanet takvimi ile hazırlanan Ramazan İmsakiyesi de illerin gündemindeki yerini aldı. Her gün sorgulanan sahur ve iftar vakitleri il il yayımlandı. İstanbul İmsakiye de gündemde ilk sırayı aldı. İstanbul imsak vakti ardından akşam ezanı ile son bulacak oruç için şehrin sakinleri "İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul İmsakiye 2022 ile İstanbul sahur vakti ve iftar saati…