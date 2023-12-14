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Haberler Yaşam İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:28

İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

İstanbul vapur seferleri iptal mi oldu, İstanbul'da hangi seferler iptal edildi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Aralık 2023 tarihli hava durumu tahmininde gece yarısına kadar İstanbul'da rüzgarlı havanın hakim olacağını bildirdi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitelerinde yayımlandı. Deniz ulaşımı, hava muhalefeti yüzünden bugün aksayacak. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte, 14 Aralık 2023 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi

İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

İstanbul'da İDO ve BUDO vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi sorusu yanıt arıyor. İDO ve BUDO'dan tek tek açıklama gelirken, Marmara Denizi'nde yaşanan fırtına vatandaşların sosyal hayatını olumsuz açıdan etkiliyor. İşte, 14 Aralık 2023 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi

İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

14 ARALIK İSTANBUL İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

14 Aralık Perşembe günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

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İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

BUDO İPTAL SEFERLER 14 ARALIK 2023

14.12.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

14.12.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

14.12.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

14.12.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

14.12.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

14.12.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

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