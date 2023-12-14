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Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:28

İstanbul iptal edilen vapur seferleri 14 Aralık 2023: BUDO ve İDO İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi, hangi seferler iptal edildi?

İstanbul vapur seferleri iptal mi oldu, İstanbul'da hangi seferler iptal edildi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Aralık 2023 tarihli hava durumu tahmininde gece yarısına kadar İstanbul'da rüzgarlı havanın hakim olacağını bildirdi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler, resmi sitelerinde yayımlandı. Deniz ulaşımı, hava muhalefeti yüzünden bugün aksayacak. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte, 14 Aralık 2023 İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi