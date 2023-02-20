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Haberler Yaşam İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?
Giriş Tarihi: 20.02.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 14:07

İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

İstanbul kar yağışı hakkında açıklamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Barajlardaki doluluk oranları yeni bir krizin kapıda olduğunu gösterirken, vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 20 Şubat pazartesi günü İstanbul'da birkaç saatlik yağmur yağarken, 5 günlük hava durumu tahmini de yayınlandı. Şubat ayının sonuna gelirken, birçok vatandaş kar yağışı üzerinde umutlarını kesti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, ne kadar sürecek? İşte detaylar

İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

İstanbul'a kar yağacak mı, kar yağışları bitti mi gibi sorular milyonlarca İstanbullu tarafından yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları hava durumu hakkında açıklamalarda bulunurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar

İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

20 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'ın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacak, doğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 18

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