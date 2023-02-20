İstanbul kar yağışı açıklaması son dakika: Sibirya soğukları geliyor mu, son durum ne? İstanbul’a kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek?

İstanbul kar yağışı hakkında açıklamalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Barajlardaki doluluk oranları yeni bir krizin kapıda olduğunu gösterirken, vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 20 Şubat pazartesi günü İstanbul'da birkaç saatlik yağmur yağarken, 5 günlük hava durumu tahmini de yayınlandı. Şubat ayının sonuna gelirken, birçok vatandaş kar yağışı üzerinde umutlarını kesti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak, ne kadar sürecek? İşte detaylar