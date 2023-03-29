İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

İstanbul kar yağışı son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuyla birlikte araştırılıyor. Vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yarın yağacak mı gibi sorular yanıt aramakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük İstanbul hava durumu üzerinden İstanbul kar yağışı beklentisi paylaşıldı. Bugün içerisinde İstanbul'un Anadolu Yakası'na kar yağışı gözlemlendi. Peki, İstanbul kar yağışı var mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM hava durumu raporu ve detayları