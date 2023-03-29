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Haberler Yaşam İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 22:32

İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

İstanbul kar yağışı son dakika haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuyla birlikte araştırılıyor. Vatandaşlar İstanbul'a ne zaman kar yağacak, yarın yağacak mı gibi sorular yanıt aramakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük İstanbul hava durumu üzerinden İstanbul kar yağışı beklentisi paylaşıldı. Bugün içerisinde İstanbul'un Anadolu Yakası'na kar yağışı gözlemlendi. Peki, İstanbul kar yağışı var mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM hava durumu raporu ve detayları

İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

İstanbul'a kar yağacak mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük İstanbul hava durumunu yayınladı ve yarın itibariyle İstanbul kar yağışı var mı sorusuna yanıt verdi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte konu hakkında detaylar

İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMUNDA KAR YAĞIŞI BULUNUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük İstanbul hava durumunu yayınladı. Yayınlanan raporda 30 Mart 2023 Perşembe (yarın) sabah 5'ten akşam 18.00'ya kadar kar yağışının olması bekleniyor.

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İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

*Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere;

İSTANBUL KAR YAĞIŞI GELİYOR SON DAKİKA! MGM 5 günlük hava raporunu yayımlandı! 30 Mart İstanbul’a ne zaman kar yağacak, hangi ilçelere?

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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