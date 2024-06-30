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İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 30.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
16:53
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri
LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri için maraton başladı. Lise eğitimine istedikleri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları okul tercihi yapmak öğrenciler için Yol haritası belirliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi tercih edecek öğrenciler LGS taban puanları 2024 araştırmasına başladı. Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları açıklanıyor. Peki, LGS taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, lise taban puanları