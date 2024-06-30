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Haberler Yaşam İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 30.06.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 16:53

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri

LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri için maraton başladı. Lise eğitimine istedikleri okullarda devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları okul tercihi yapmak öğrenciler için Yol haritası belirliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise eğitimine başlayacak öğrenciler için heyecanlı süreç başlıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi tercih edecek öğrenciler LGS taban puanları 2024 araştırmasına başladı. Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları açıklanıyor. Peki, LGS taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, lise taban puanları

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri

LGS taban puanları sorgulanıyor. LGS 2024 sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yerleştirme takvimi de belli oldu. Sınav puanlarına göre yerleştirme işlemleri yapacak öğrenciler hayallerindeki liselerin puanlarını araştırmaya başladı. LGS taban, tavan puanları ve başarı sıralamaları İstanbul, Ankara, İzmir sizin için derledik. İşte, il il LGS taban puanları

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de 28 Haziran itibariyle başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. Tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinden veya ortaokul müdürlüklerinden gerçekleştirilebiliyor.

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İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri

LGS TABAN PUNLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı LGS taban puanları 2023 ve 2022 yılına puanlar yayında. 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde netleşecek. Adaylar, aşağıda bulunan 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını takip edebilir.
LGS taban puanlarının açıklanması ile beraber adaylar taban puan, (en düşük) tavan puan (en yüksek) puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenebilecek

LGS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 || LGS İstanbul, Ankara, İzmir Lise taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimleri

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

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