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Haberler Yaşam İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi
Giriş Tarihi: 03.11.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 16:02

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. 45 bin katılacağı maraton Pazar günü koşulacakken, "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla düzenlenecek. 45'incisi yapılacak ve dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton olan İstanbul Maratonu trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından yayımlandı. Dört kategoriden oluşan maraton sırasında birçok yol trafiğe kapalı olacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan koşu, öğlen sona erecek. Peki, İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman, saat kaçta?

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi İstanbul Valiliği tarafından son dakika yayımlandı. 5 Kasım 2023 tarihinde 45'incisi yapılacak olan İstanbul Maratonu, Yüzyılın Koşusu sloganıyla iki kıtada koşulacak. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

KATILIM 45 BİNİ BULDU!

Maraton için geri sayım başladı. Dört kategoriden oluşan maraton, Dünya Atletizm Federasyonu'nun 28 Gold Label Kategorisi'nde, Avrupa'nın ise 5 yarışı arasında yer alıyor. 42K, 15K, 8K Kurumsal Koşu ve 8K Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra, 60'tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar Spor İstanbul'un koordinasyonunda görev yapacak. 42K kategorisinde 5 bin, 15K kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8K Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu'nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategoriler toplamda 45 bin sporcu ter dökecek.

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İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

45. İSTANBUL MARATONU PROGRAMI

06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.16 15K – 1. Start

09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati

09.34 15K- 2. Start

09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start

10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start

10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start

11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start

11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması

15.00 Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 06:00

1. Ragıp Gümüşpala caddesi

2. Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),

3. Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

4. Ankara Caddesi,

5. Arabalı Vapur girişleri,

6. Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu

7. Alayköşkü caddesi

8. Ayasofya Meydan

9. Alemdar Caddesi

10. At Meydanı Caddesi

11. Divanyolu Caddesi,

12. Cankurtaran (Ahırkapı caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

13. Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

14. Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak),

15. Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

16. Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak

17. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

18. Langa Bostan sokak

19. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

20. Genç Osman caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak

21. Demirhane Caddesi Kennedy caddesi istikametine dönüşler kapatılacak

22. Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi istikametine kapatılacak

23. Taşhan caddesi istikametinden Kennedy caddesi istikametine kapatılacak

24. Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak

25. Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak

26. Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak

27. Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak

28. Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

29. Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

30. Yeşilyurt istasyon caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak

31. Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.

32. Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Bu Caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu kavşak 'a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacaktır.

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 5 Kasım 2023 45’inci İstanbul Maratonu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

ALTERNATİF GÜZERGAH

1. Atatürk Bulvarı,

2. Balat sahil yolu

3. Fevzipaşa Caddesi,

4. Yavuz Selim Caddesi

5. Şehzadebaşı Caddesi,

6. Vezneciler Caddesi,

7. Kadırga Liman Caddesi,

8. Türkeli Caddesi,

9. Vatan Caddesi,

10. Millet Caddesi,

11. Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

12. Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

13. Demiryolu caddesi

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