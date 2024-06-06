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İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:42
6 Haziran 2024 tarihli planlı İSKİ su kesintisi ve arıza duyurularında İstanbul'un bazı ilçelerine ilişkin uyarılar yer aldı. Bayrampaşa, Esenler, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile gibi ilçelerde yaşanan kesintiler, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuyla inceleniyor. İşte 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile kesintilerin bitiş saati.