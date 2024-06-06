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Haberler Yaşam İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:42

İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

6 Haziran 2024 tarihli planlı İSKİ su kesintisi ve arıza duyurularında İstanbul'un bazı ilçelerine ilişkin uyarılar yer aldı. Bayrampaşa, Esenler, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile gibi ilçelerde yaşanan kesintiler, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuyla inceleniyor. İşte 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile kesintilerin bitiş saati.

İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

İstanbul'daki bazı ilçelerde bakım çalışmaları ve arıza giderilmesi sebebiyle su tedariğinde aksamalar yaşanıyor. Bayrampaşa, Esenler, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli gibi ilçelerde sabah saatlerinden beri su kesintisi sürüyor. Kesintiler, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuyla inceleniyor. İşte 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı.

İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşanan su kesintilerini incelemek ve kesintinin bitiş saatini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

Kesinti yaşanan ilçe ve mahallelerden bazıları şu şekilde;

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: BAYRAMPAŞA

ETKİLENEN MAHALLE: CEVATPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: BAYRAMPAŞA

ETKİLENEN MAHALLE: YILDIRIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: ATAŞEHİR

ETKİLENEN MAHALLE: İÇERENKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: ESENLER

ETKİLENEN MAHALLE: ORUÇREİS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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