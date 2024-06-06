İstanbul sular ne zaman gelecek? 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı

İstanbul'daki bazı ilçelerde bakım çalışmaları ve arıza giderilmesi sebebiyle su tedariğinde aksamalar yaşanıyor. Bayrampaşa, Esenler, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli gibi ilçelerde sabah saatlerinden beri su kesintisi sürüyor. Kesintiler, İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuyla inceleniyor. İşte 6 Haziran 2024 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı.