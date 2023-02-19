İstanbul tahliye edilecek okullar: İstanbul’da hangi okullar tahliye edilecek, neden, boşaltılacak 93 okul hangileri? İşte ilçe ilçe isim listesi!

İstanbul tahliye edilecek okullar listesi, megakentte yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından inceleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin sebep olduğu yıkım tüm ülkeyi yasa boğarken ülke genelinde teyakkuza geçildi. Depreme yönelik tedbirler kapsamında, olası İstanbul depremine karşı alınan önlemler de hızlandırıldı. Bu noktada, İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek, neden, boşaltılacak 93 okul hangileri gibi sorular yanıt arıyor. İşte ilçe ilçe tahliye edilecek okullar listesi ve isimleri.