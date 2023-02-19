İstanbul tahliye edilecek okullar: İstanbul’da hangi okullar tahliye edilecek, neden, boşaltılacak 93 okul hangileri? İşte ilçe ilçe isim listesi!

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamalara göre, yapılan incelemeler sonucunda İstanbul'da 93 okul depreme karşı riskli bulundu. Bu okullar için tahliye kararı verilirken öğrencilerin yeni dönemin başladığı 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle güvenli okullara nakledileceği bildirildi. Bu gelişmelerin akabinde veliler İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek, neden, boşaltılacak 93 okul hangileri sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte İstanbul tahliye edilecek okullar ve ilçe ilçe isim listesi.