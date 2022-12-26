İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kuraları 250 bin konut için gerçekleşiyor. Ocak ayı takvimi belli olurken kura adımında 5. Etap başlayacak. Projenin başından bu yana TOKİ İstanbul kura çekimi en çok sorgulananlar arasında. 2+1 3+1 sosyal konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde sahiplerini bulacak. Başvuruda bulunan adaylar İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Bakan Kurum liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları listesi hakkında merak edilenler…