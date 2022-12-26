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Haberler Yaşam İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:59

İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kuraları 250 bin konut için gerçekleşiyor. Ocak ayı takvimi belli olurken kura adımında 5. Etap başlayacak. Projenin başından bu yana TOKİ İstanbul kura çekimi en çok sorgulananlar arasında. 2+1 3+1 sosyal konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde sahiplerini bulacak. Başvuruda bulunan adaylar İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Bakan Kurum liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuçları listesi hakkında merak edilenler…

İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu soruları gündemdeki yerini koruyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi için hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile bekleniyor. İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir gibi sorular yanıt arıyor. Diğer kuralarda olduğu gibi canlı yayın ile duyurulması beklenen sonuçlar için heyecan dorukta. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul kurası hakkında merak edilenler…

İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

Yeni takim Ocak ayı için belli oldu!

İSTANBUL TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-23 İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi tarihte yapılacak?

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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