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Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 07:19

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ilçe ilçe sorgulanıyor. TOKİ 5. Etap kura takvimi ile 13 Ocak 2022 tarihine kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek iller belli oldu. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul TOKİ kura çekimi ile toplam 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. Başvuru yapan vatandaşlar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kurası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri merak ediliyor. İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il devam ediyor. Yayınlanan takvim ile Ankara kura çekilişi tarihi de netleşirken İstanbul TOKİ kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. 2023 Mart ayına kadar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli toplam 50.000 konut hak sahiplerini bulacak. Bu noktada başvuruda bulunan vatandaşlar, ''İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, TOKİ İstanbul kuraları son durum.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Aralık ayında ise Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

2 OCAK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 Ocak - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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