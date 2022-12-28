İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2022: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ilçe ilçe sorgulanıyor. TOKİ 5. Etap kura takvimi ile 13 Ocak 2022 tarihine kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek iller belli oldu. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul TOKİ kura çekimi ile toplam 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. Başvuru yapan vatandaşlar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak 2+1 3+1 hak sahibi belirleme kurası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…