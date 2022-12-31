Haberler Yaşam İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 18:35

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

Yılbaşı Gecesi 2022'de İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? sorusuna yanıt verdi. Sarıyer – Şişli – Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih – Bakırköy – Zeytinburnu - Kadıköy İlçelerinde yarın sabaha kadar birçok aracın girişi yasaklandı. Vatandaşlar da İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? sorusuna yanıt aramakta. 31 Aralık 2022 – 1 Ocak 2023 arasında İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve diğer detaylar...