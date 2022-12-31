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Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 18:35

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

Yılbaşı Gecesi 2022'de İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? sorusuna yanıt verdi. Sarıyer – Şişli – Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih – Bakırköy – Zeytinburnu - Kadıköy İlçelerinde yarın sabaha kadar birçok aracın girişi yasaklandı. Vatandaşlar da İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? sorusuna yanıt aramakta. 31 Aralık 2022 – 1 Ocak 2023 arasında İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve diğer detaylar...

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri, yollar ne zamana kadar kapalı kalacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. 31 Aralık 2022 öğlen saatlerinden 1 Ocak 2023 sabahına kadar 8 ilçede yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği yaptığı duyuru ile kapalı olarak yolları paylaştı. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte detaylar…

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği duyuru şöyle:

İlimizde Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer – Şişli – Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih – Bakırköy – Zeytinburnu - Kadıköy İlçelerinde 31.12.2022 Cumartesi günü saat 08.00'dan 01.01.2023 Pazar günü saat 08.00'a kadar; kamyon, TIR, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişine kapatılacaktır.

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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

İlimizde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.12.2022

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

BEYOĞLU İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )

1-İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

2 -Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti,

3-Tak-ı Zafer Caddesi,

4-Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişiminden trafiğe kapatılacaktır.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR YILBAŞI 2023: İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün ve yarın İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar?

ALTERNATİF YOLLAR;

- Galata Köprüsünden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine,

- Unkapanı Köprüsünden gelen sürücüler Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

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